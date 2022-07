Jubiläumsfeiern in Hongkong starteten mit Flaggen und Stechschritt

via REUTERS

Vor 25 Jahren kehrte die damalige britische Kronkolonie in die Arme Chinas zurück. Kritik kommt zum heutigen Jahrestag unter anderem aus den USA: Außenminister Antony Blinken spricht von einer "Erosion der Autonomie“.

Mit einer Flaggenzeremonie haben in Hongkong die Feierlichkeiten zum 25. Jahrestag der Rückgabe der früheren britischen Kronkolonie 1997 an China begonnen. Bei einer Zeremonie im Victoria Hafen wurde die Hongkonger Flagge neben der chinesischen Nationalflagge gehisst. Das zweite Jahr in Folge marschierte die Ehrengarde der Hongkonger Polizei nicht nach britischer Art, sondern im chinesischen Stechschritt.

Eigentlich waren zum Jahrestag immer große Proteste üblich. Nach der Einführung eines strengen Sicherheitsgesetzes ist nun jedoch bereits das dritte Jahr in Folge kein Protestmarsch angesetzt.

Nach der Rückgabe an die Volksrepublik am 1. Juli 1997 wurde Hongkong unter dem Grundsatz "Ein Land, zwei Systeme" regiert. Auch bekamen die sieben Millionen Hongkonger seinerzeit die Zusage, bis 2047 ein "hohes Maß an Autonomie" und viele politische Freiheiten genießen zu können. Nach Erlass des Sicherheitsgesetzes sprechen viele Kritiker jedoch nur noch von "Ein Land, ein System".

Falsches Versprechen?

Kritik kam von den USA: Außenminister Antony Blinken prangerte eine "Erosion der Autonomie" an. Es sei jetzt klar, dass die Verantwortlichen in Hongkong und Peking "demokratische Partizipation, Grundfreiheiten und unabhängige Medien" nicht mehr als Bestandteil des Grundsatzes "Ein Land, zwei Systeme" ansehen würden. Blinken sprach den Bewohnern Hongkongs die "Solidarität" der USA aus. Die den Menschen versprochenen Freiheiten müssten wiederhergestellt werden.

>>> Glosse: Warum Hongkongs Bürger nichts zu feiern haben Vor 25 Jahren kehrte die damalige britische Kronkolonie in die Arme Chinas zurück. Die Hoffnungen, Hongkong könnte sich als Insel der Freiheit über Wasser halten, haben sich nicht erfüllt.

Im Rahmen der Jubiläumsfeier soll auch John Lee vereidigt werden, der die bisherige Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam ablösen wird. Chinas Präsident Xi Jinping reiste anlässlich der Feierlichkeiten bereits am Donnerstag zu einem zweitägigen Besuch in das asiatische Finanzzentrum.

(APA/dpa/AFP)