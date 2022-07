Sprache als Instrument der Täter

Verbale Aggression und Gewalt sind Forschungsschwerpunkte von Oksana Havryliv. Anhand der russischen Sprache zeigt sie deren politische und aktuell kriegstreibende Dimension auf.

Aggression treibt mitunter seltsame Blüten. So schien es manchen bizarr, als Wladimir Putin im Mai 2014, auf dem Höhepunkt der ersten Invasion in die Ostukraine, einen Gesetzesbeschluss unterzeichnete, der das Verbot von „Mat“ – einer spezifisch russischen Form der Vulgärsprache – in Massenmedien, Literatur, Film und Theater anordnete (siehe Lexikon). Hatten die Duma-Abgeordneten und der Präsident angesichts der Annexion der Krim und bereits Hunderter ziviler Opfer im Donbass keine anderen Sorgen, als die sprachliche Freiheit in der Kultur einzuschränken?