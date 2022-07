Als Arbeitgeber auf Wertschätzung setzen

Um dem zunehmenden Fachkräftemangel entgegenzuwirken, hat Porsche Holding Salzburg eine Personalstrategie aufgesetzt, die alle Aspekte eines modernen Personalmanagements umfasst.

zogene Sparmaßnahmen zu setzen, und haben so den MitarbeiterInnen Sicherheit und Perspektive gegeben“, sagt Hans Peter Schützinger, Sprecher der Geschäftsführung der Porsche Holding Salzburg. Parallel habe man sich auf die sich ständig verändernden Arbeitswelten eingestellt. „Corona hat hier wie ein Katalysator gewirkt und das ‚Mobile Arbeiten‘ über Nacht Teil unserer Arbeitswelt werden lassen. Insgesamt bestätigt uns das Ergebnis: Wir konnten so gut wie alle Mitarbeiter­Innen an Bord halten“, betont Schützinger.

Nachhaltige Bindung

Die Transformation der Automobilbranche in Richtung Elektromobilität und Digitalisierung betrifft alle Bereiche der Wertschöpfungskette und nicht nur die Berufsanforderungen werden sich verändern. Die Welt der Mobilität ist ein Schlüsselsektor im Klimaschutz und das Thema Nachhaltigkeit gewinnt in all seinen Facetten bei den MitarbeiterInnen mehr und mehr an Bedeutung.

„Wer auch in der Zukunft erfolgreich sein will, der braucht gut ausgebildete und motivierte MitarbeiterInnen, die sich mit dem Unternehmen identifizieren. Neben einem flexiblen Arbeitsumfeld werden Wertschätzung und Pflege der Mitarbeiterkultur immer mehr zum Erfolgskriterium“, bringt Hans Peter Schützinger die Herausforderungen der Porsche Holding Salzburg auf den Punkt.

Marktadäquate Bezahlung und moderne Arbeitsbedingungen mit der bestmöglichen Vereinbarkeit von Familie und Beruf werden stärker denn je nachgefragt. Ein Beispiel ist der Betriebskindergarten der Porsche Holding in Salzburg, dessen Kapazität nach nur zwei Jahren bereits auf 65 Plätze verdoppelt werden musste. Einen besonderen Fokus legt das Unternehmen auch auf die Förderung von Frauen und bietet mit flexiblen Arbeitszeiten auf Teamleiter- und Abteilungsleiterebene die Möglichkeit zum Wiedereinstieg nach der Babypause ohne den „berühmten“ Karriereknick. Bei der Marke Volkswagen beispielsweise sind die Abteilungsleiterpositionen alle weiblich besetzt.

Der Betriebskindergarten hat in zwei Jahren seine Kapazität verdoppelt. (c) Porsche Holding

Die besten Köpfe

Dem vielzitierten Fachkräftemangel kann sich auch die Porsche Holding Salzburg nicht entziehen. Der Kampf um die besten Köpfe schlägt in allen Bereichen am Arbeitsmarkt immer stärker durch – ein Trend, der sich mit den geburtenschwachen Jahrgängen, die jetzt auf den Arbeitsmarkt kommen, immer mehr abzeichnet. Dem gilt es, mit einer strategischen Personalentwicklung und Qualifizierung gegenzusteuern, um auf Dauer konkurrenzfähig zu bleiben.

Die Porsche Holding hat deshalb vor längerer Zeit die Personalstrategie „LIFE@Porsche“ aufgesetzt (siehe Infokasten), die alle Aspekte eines modernen Personalmanagements umfasst. Die Bandbreite reicht von Lehrlingsausbildung, Trainee-Programmen über ein MBA-Programm in Kooperation mit der Wirtschaftsuniversität Wien bis hin zu spezifischen Finanz- und IT-Programmen.

„Die anstehenden Pensionierungen der Baby-Boomer-Generationen führt in den nächsten Jahren dazu, dass zahlreiche neue qualifizierte und motivierte Fachkräfte benötigt werden“, betont Schützinger. „Als international erfolgreiches und expandierendes Unternehmen können wir potenziellen MitarbeiterInnen interessante Langzeitperspektiven zur beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung geben.“

Top-Lehrlingsausbildner

Mit über 600 Lehrlingen in zehn verschiedenen Lehrberufen ist das Salzburger Unternehmen auch der größte Lehrlingsausbildner in der Automobilbranche in Österreich. Jährlich werden rund 200 Lehrlinge aufgenommen, denen nach der Ausbildung viele Möglichkeiten im Unternehmen mit zahlreichen Entwicklungsmöglichkeiten offenstehen.

„Es gibt fast nichts, was man bei der Porsche Holding nicht werden kann. Selbst der Weg vom Lehrling zum Geschäftsführer oder Betriebsleiter kann Wirklichkeit werden. Für viele ist auch eine Karriere im Ausland interessant“, zeigt Hans Peter Schützinger die gesamte Palette der Entwicklungsmöglichkeiten auf.