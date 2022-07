Wohnen am Wasser mitten in Wien

Drucken

Hauptbild • Blick auf die Donau aus dem Marina Tower. • Buwog/Stephan Huger

Wo man in Wien mit Flussblick und Uferzugang luxuriös wohnen kann.

Urbanes Wohnen mit Zugang zum Wasser oder zumindest einem unverbaubaren Blick auf selbiges war bis vor gar nicht langer Zeit im Luxussegment den Bewohnern von Seestädten wie Zürich oder Chicago beziehungsweise Meeresmetropolen wie Barcelona oder Kapstadt vorbehalten. Aufgrund der flächendeckenden Einführung von Klimaanlagen, mit denen nicht nur Wärme, sondern auch Feuchtigkeit aus den Wohnräumen gefiltert wird, und immer ausgeklügelteren Schutzmaßnahmen gegen Hochwasser entdeckten aber zunehmend auch andere Städte die Ufer ihrer Flüsse als neue Einserlagen. Zusätzlich lockte das Aufkommen von City-Stränden eine angesagte Gastronomie und damit eine coole Community an, was die einstigen Schmuddelmeilen noch begehrter machte.

Das war in Wien nicht anders: Bis kurz vor der Jahrtausendwende galt der Kanal als Gegend, in der sich höchstens die Jugend ins Flex traute und ein paar Touristen in das Schiffslokal unterhalb der Schwedenbrücke verirrten, wo sich heute das Motto am Fluss befindet. Bis die Entwickler in großem Stil ans Wasser nachzogen, dauerte es zwar noch ein paar Jahre; inzwischen sind aber einige der neuen Projekte bereits fertiggestellt, werden noch heuer an die Bewohner übergeben oder sind gerade in die Vermarktung gegangen.

Überplattungen zum Ufer

Zu den frühen Vögeln in dem Segment gehörte die Buwog, die gemeinsam mit IES Immobilien beim Marina Tower als eine der Ersten mit einer Überplattung am Handelskai einen direkten Zugang zum Donauufer schufen. Vor gut drei Jahren wurde mit dem Bau des 140 Meter hohen Turms nach Plänen von Zechner & Zechner begonnen, heuer im Jänner konnte dann ein Großteil der 511 Wohnungen an die Bewohner übergeben werden. Rund 90 Prozent der 424 Eigentumswohnungen im High-Rise- und der 87 Mietwohnungen im benachbarten Low-Rise-Turm sind nach Angaben der Buwog bereits vermittelt. Aktuell noch zu haben sind Einheiten mit drei bis sechs Zimmern in Größen von 68 bis 295 Quadratmetern, mit und ohne Donaublick. Auch im Luxussegment ist noch nicht alles ausverkauft: Zwei Penthäuser mit jeweils vier Zimmern und knapp 220 Quadratmetern Wohnfläche um je 3,4 Millionen Euro gibt es noch. Mehr Infos unter www.marinatower.at.

Das Thema Überplattung im ganz großen Stil wurde dann mit dem Triiiple angegangen: Für die drei Wohntürme – einer davon wird komplett an Studierende und Geschäftsreisende vermietet – wurde gleich ein ganzer Abschnitt der Tangente überbrückt. Das sorgt für einen direkten Zugang zum Donaukanal, was die Lage an der bis dahin eher wenig klangvollen Schnirchgasse mächtig aufwertete. Im Highend-Bereich sind hier derzeit noch einige Wohnungen ganz oben zu haben, unter anderem in den Etagen 32 und 33 in Turm eins sowie im 28. bis 30. Stock in Turm zwei. Deren Größen liegen zwischen knapp 70 und 170 Quadratmetern, die Kaufpreise belaufen sich auf rund 770.000 bis 2,1 Millionen Euro. Weitere Infos unter www.triiiple.at.

Bootsanleger und Badestrand

Mitten im Bau befindet sich dagegen das Highend-Projekt „The Shore“ in Nussdorf, wo 125 Einheiten heuer noch fertiggestellt werden sollen. Das Projekt entsteht an der Kuchelauer Hafenstraße direkt am Donaukanal, der in die Planung auch einbezogen wird. So gehören zum Konzept des Bauträgers WK Development ein Privatstrand mit Badeplattform sowie diverse Bootsanlegeplätze, außerdem wird es auf dem Gelände einen Outdoor-Fitness-Bereich und einen Kinderspielplatz geben. Zu den Amenities im Inneren gehören ein Concierge-Service und eine Tiefgarage.

Fachterrassenwohnung im Projekt "The Shore" in Nussdorf. WK Development

Über den aktuellen Verkaufsstand schweigt man sich beim Bauträger derzeit zwar auf Anfrage aus, bekannt ist aber, dass vor Baubeginn die Zahl der flussseitigen Apartments aufgrund besonderer Nachfrage noch einmal erhöht wurde. Ein Blick auf die Webseite zeigt zudem, dass aktuell noch Einiges zu haben ist: Die Auswahl reicht von der rund 40 Quadratmeter großen Zwei-Zimmer-Wohnung um knapp 400.000 Euro bis hin zum Sieben-Zimmer-Domizil mit 215 Quadratmetern um knapp drei Millionen Euro. Alle Infos dazu findet man unter www.theshore.at.

Pooldeck in den Danube Flats an der Neuen Donau. Soravia

Ebenfalls bereits im Bau sind die Danube Flats der S+B-Gruppe und der Soravia an der Neuen Donau. Inzwischen sind die Wände bis zum 20. und die Decken bis zum 16. Stockwerk fertiggestellt, bezugsfertig soll der 180 Meter hohe Turm Ende 2024 sein. Angeboten werden hier Wohnungen zwischen 30 und 230 Quadratmetern, die nach Angaben von Soravia bereits zu 80 Prozent verkauft sind. In den obersten Etagen des Turmes wird es nicht nur in Sachen Ausblick, sondern auch bei der Ausstattung besonders exklusiv zugehen. Die Bewohner aller Stockwerke haben Zugang zum ganzjährig beheizten Pool, zur Sauna im Spa-Bereich, zum hauseigenen Gym, zur Cocktailbar und zu den Sky-Gärten. Außerdem können bei Bedarf eine Event- und eine Business-Lounge genutzt werden. Mehr Informationen gibt es unter www.danubeflats.at.

Flussblick mit Geschichte

Gerade erst begonnen wurde am Donaukanal mit einem besonderen Projekt, bei dem historische Bausubstanz mit stark nachhaltigem Fokus für das urbane Leben am Wasser adaptiert wird. Die Cuubuus-Architekten realisieren in dem denkmalgeschützten Backsteingebäude an der Oberen Donaustraße 19 einen Bau mit 75 Eigentumswohnungen, darunter vier „echte“ Penthouses. Zu haben sind Einheiten in Größen von 41 bis 288 Quadratmetern Wohnfläche, die Wohnungen rund um den Innenhof und im Dachgeschoß haben außerdem private Freiflächen.

Visualisierung eines Wohnraums im Projekt "Das Artmann". Cuuubus Architekten

Die Architekturelemente von k. u. k. Baumeister Ferdinand Artmann, zu denen die bis zu 3,5 Meter hohen Räume und das imposante Jugendstil-Stiegenhaus gehören, bleiben erhalten. Für ein modernes, nachhaltiges Energiekonzept sorgen eine Wasser-Wärme-Pumpe, eine eigenen Fotovoltaikanlage und Geothermie aus dem Donaukanal.

Die Preise für die Wohnungen liegen zwischen knapp 330.000 und gut 5,5 Millionen Euro, die Fertigstellung ist für das Jahr 2024 geplant. Weitere Infos unter www.das-artmann.at. (SMA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.07.2022)