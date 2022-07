Costa Rica unter weißen Segeln

Saftige grüne Regenwälder, geheimnisvolle Nebelwälder und Traumstrände warten darauf, entdeckt zu werden.

Ob als Ausdruck von Genuss und Freude, Glück, als sympathische Geste oder nur, um jemanden zu begrüßen: In Costa Rica ist „Pura Vida“ in aller Munde und fasst in zwei Worten zusammen, dass Sie auf dieser Reise das „pure Leben“ spüren werden.

Beinahe ein Drittel des Landes steht unter Naturschutz und so sind die Naturschätze der Insel in einzigartigem Reichtum erlebbar. Vom Tortuguero Nationalpark, einem grünen Paradies mit unglaublicher Tiervielfalt, über die einzigartige Naturkulisse des Vulkans Arenal mit üppigem Regenwald und Lavafeldern bis zum Wasserfall des türkisblau schimmernden Rio Celeste werden Sie mit unbeschreiblichen Eindrücken und Erlebnissen überhäuft. An Bord der Star Clipper entführen wir Sie bei einem unvergesslichen Segeltörn entlang der traumhaften Pazifikküste Costa Ricas zu verzaubernden Buchten und verträumten Plätzen. Immer mit Meerblick hören Sie die Wellen rauschen und bei Ihren Landgängen wechselt das Konzert seine Klangfarbe, wenn Sie die über dem Dschungel kreisenden Papageien und Tukane lautstark begrüßen.

Der Quetzal, auch Göttervogel genannt, ist nur eines der farbenprächtigen Naturwunder auf Costa Rica. (c) Shutterstock

Star Clipper

Voller Stolz spiegelt die 4-Mast-Schonerbark Star Clipper ihre große Vergangenheit in jedem Zentimeter polierten Messings und schimmernden Glanzes wider. Mit ihrer stolzen Länge von 115 Meter lässt sie die Tradition echter Großsegelschiffe aufleben. Angefangen vom schnittigen Rumpf über die mächtigen Masten bis hin zum Ruder aus massivem Holz und der Inneneinrichtung im maritimen Stil.

Die Star Clipper beherbergt 70 Außenkabinen und acht Deluxe-Deckkabinen mit direktem Zugang zum Deck und einer großzügigen Eigner-Kabine, maximal 170 Passagiere. Die geräumigen Kabinen mit Marmor-Duschbädern und Klimaanlage und auch das elegant eingerichtete Restaurant lassen nahezu keine Wünsche offen. In der Bibliothek des Großseglers fühlt man sich wie in einem exklusiven englischen Privat-Club und die weitläufigen Decks mit edlem Teakholz laden zum Verweilen und Genießen ein.

An Bord des Viermasters Star Clipper segeln Sie entlang der Pazifikküste von Costa Rica und entdecken einsame Traumstrände, üppiges Dschungelparadies, faszinierende Fauna und charmantes Kolonialflair. (c) Shutterstock

Reiseverlauf

Tag 1: Ankunft in San José und Willkommens-Abendessen.

Tag 2 - 3: Besuch des Tortuguero Nationalparks.

Tag 4 - 5: Ausgiebige Entdeckungsausflüge im Vulkan Arenal Nationalpark.

Tag 6: Vulkan Tenorio Nationalpark mit dem Rio Celeste Wasserfall.

Tag 7: Weitere Expeditionen im Vulkan Tenorio Nationalpark und Einschiffung auf der Star Clipper in Puntarenast.

Tag 8: Etappenziel Puntarenas in der Provinz Puntas Arenas.

Tag 9: Genießer-Tag auf See.

Tag 10: Halt in San Juan del Sur in Nicaragua.

Tag 11: Strandtag an der Playa Panama und Bahia Culebra.

Tag 12: Stranderlebnisse in Bahia Potrero und Flamingo.

Tag 13: Inselausflug nach Islas Tortugas.

Tag 14: Retour nach Puntarenas zur Ausschiffung. Besuch des Dorfes Sarchi und Besichtigung San José.

Tag 15: Abschließender Stadtrundgang in San José und Rückflug.

Tag 16: Ankunft in Wien.