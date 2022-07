Sprechdurchfall und Notenvergabe: „Es war ehrenlos, Kinder zu klauen.“

Katharina Tiwald

geboren 1979, studierte Sprachwissenschaft und Russisch in Wien, St. Petersburg und Glasgow. Arbeitet als freie Schriftstellerin und – in Teilzeit und mit Unterbrechungen – seit 2012 als Lehrerin. 2021 erschien der Roman „Mit Elfriede durch die Hölle“ (Milena), 2022 wurde ihr Stück „Bachmann in Leningrad“ im Grazer Theater im Keller uraufgeführt.