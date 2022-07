Was macht den alpinen Käse aus?

Innsbrucker Forscherinnen untersuchen verschiedene Sorten mikrobiologisch, chemisch und sensorisch.

Tiroler Bergkäse, Allgäuer Emmentaler oder Stilfser Käse aus Südtirol haben eines gemeinsam: Sie wurden in alpinen Regionen hergestellt und ihre Milch stammt auch von dieser Region. Dadurch gehören sie zu den Käsesorten mit geschützter Herkunftsbezeichnung. Das heißt, in der Europäischen Union wird ihr Name geschützt, weil die Rohstoffe in der entsprechenden Region erzeugt und verarbeitet werden. Im Umkehrschluss bedeutet das auch, dass kein Hersteller, der die dafür formulierten Kriterien nicht erfüllt, seinen Käse so nennen darf.

Der Tiroler Bergkäse ist zum Beispiel seit 1997 bei der EU registriert. Es muss sich demnach dabei um Hartkäse aus roher Kuhmilch handeln, der zur Gänze in Nord- oder Osttirol hergestellt wurde. Doch wie erkennt man, ob ein Tiroler Bergkäse tatsächlich aus Tirol stammt und nicht vielmehr aus Milch ganz verschiedener Regionen zusammengemischt wurde?