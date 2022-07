Gleich zweimal den Grauwölfen entsprungen

Hunde sind an zwei verschiedenen Orten aus Wölfen hervorgegangen.

Die ersten Hunde (Canis familiaris) entstanden einst aus den Grauwölfen (Canis lupus) – so viel ist gewiss. Doch die näheren Umstände liegen bis heute im Dunkeln. Eine aktuelle Studie, die im Fachmagazin Nature publiziert wurde, zeigt nun, dass die Hunde offenbar zweimal separat – vor 40.000 und 14.000 Jahren – aus Wölfen hervorgegangen sind: Erstens entwickelten sie sich im Osten Eurasiens zu Haustieren, woraus die frühen Hunde in Sibirien, Nord- und Südamerika, Ostasien und Europa zu hundert Prozent hervorgingen. Zweitens haben die Vierbeiner im Nahen Osten und in Afrika bis zur Hälfte ihres Erbes von einer anderen Grauwolfpopulation, die am meisten Verwandtschaft zu den heutigen Wölfen Südwesteurasiens hatte.

Altes Erbgut sequenziert

Ein 81-köpfiges Forschungsteam um Pontus Skoglund vom Francis Crick Institute in London – darunter Ron Pinhasi und Verena Schünemann von der Uni Wien – sequenzierte und analysierte für die Untersuchung das alte Erbgut von 72 Wölfen. Die Tiere hatten in den vergangenen 100.000 Jahren in Europa, Sibirien und Nordamerika gelebt.

Im Gegensatz zu vielen anderen großen Säugetieren überlebten Grauwölfe die Eiszeit und bevölkerten trotz niedriger Temperaturen fast alle Landflächen der Nordhalbkugel. Eine bestimmte Veränderung im IFT88-Gen sei ihrem Überleben wohl förderlich, so die Forscher?innen. Was diese Veränderung anderes bewirkt als die Vorversion des Gens, ist nicht bekannt. (APA/cog)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.07.2022)