Eine Lehrerin berichtet: Meine gar nicht woke Klasse

Es wuselt auf den Gängen, Felix und Lukas spielen Fußball mit einem Hausschuh, David hat das Gegenstück in der Hand und jagt Niko nach. Ina und Lara beschweren sich über Maria, die – sagen sie – Lügen erzählt, und Ferid probiert aus, was er auf Tiktok gesehen hat: die 2B.

Frau Tiwald?“ Die Kinder arbeiten leise an einer Aufgabe; die Mädchen, die neben Mario sitzen, haben puterrote Köpfe vor lauter unterdrücktem Gelächter. Mario druckst ein bisschen herum: „Frau Tiwald? Stimmt es, dass in der Erdbeerwoche Erdbeeren aus dem Arsch kommen?“

Sie sind zwölf, dreizehn Jahre alt, sie tragen T-Shirts mit der Silhouette von Karl Lagerfeld zu Jogginghosen. Einer hat heuer ein Foto seines Gemächts an eine Schulkollegin verschickt. Eine weint, weil ihr in einer WhatsApp-Nachricht, getippt auf Türkisch, ein Rechtschreibfehler passiert ist, die anderen hänseln sie. Alle haben Sprechdurchfall – alle außer Ilayda, die seit Wochen verdächtig still ist, und deren toller Notenschnitt stark abfällt.

Wer erschöpfend von einer Klasse schreiben möchte, bräuchte wohl, so wie Dickens, wöchentlich zeitungsseitenweise Platz für einen Fortsetzungsroman. Es ist, als wolle man ein ganzes Land beschreiben, samt Mentalität und Geheimtipps. Die Chronik einer Klasse braucht also einen besessenen Schreiber, aber wo kämen wir da hin? Meine Pinnwand wäre zugepflastert mit Karteikarten, jedem Kind entspräche eine, und lauter rote, grüne, blaue Fäden wären dazwischen aufgespannt. Lehrer dürfen sich nicht erlauben, so besessen zu sein: Zu sehr sind sie Figuren in diesen Romanen. Zu sehr müssen sie mitteln. Dazwischenstehen.

Tatsächlich windet sich Schule bis in meine Träume, aber meistens bin ich es selbst, die darin in die Bredouille gerät. Zuletzt bekam ich Schelte von meiner Traumdirektorin: Ich hatte nicht Bitte und Danke gesagt. So wie unsere Fünfkäsehochs, die einen höchst pragmatischen Zugang zu allen Interaktionen haben, ganz ohne Zauberworte. Meine tatsächliche Direktorin brachte ich mit dieser Geschichte eines Morgens zum Lachen: immerhin. Immerhin sagt auch Junis, der vor ein paar Monaten mit einem Kampfsportkick die Schranktür eingetreten hat, mittlerweile „Bitte“, wenn er etwas braucht. Schließlich haben wir „Könnte ich bitte . . .“ ins Höflichkeitswörterbuch eingetragen, gleich unter „Sei bitte leise“, das sich vielleicht irgendwann gegen „Halt die Fresse“ durchsetzt (nachdem ich unlängst einen Anzugträger hörte, wie er im Vorbeigehen seinen Gesprächspartner am Handy „Hurensohn“ nannte, ist mein Optimismus wohl masochistisch).

