Wie die EU Bitcoin und Krypto an die Kandare nimmt

Kampf gegen Geldwäsche oder Unverständnis? Die neuen Regeln zu Kryptowährungen sind nicht so weitreichend wie befürchtet, aber dennoch umstritten.

Bitcoiner hatten Schlimmeres befürchtet. Von einem Verbot von „Proof of Work“ war die Rede, dem Konsensalgorithmus von Bitcoin. Das wäre quasi einem Bitcoin-Verbot in Europa gleichgekommen. Die MiCA-Verordnung („Markets in Crypto-Assets“), auf die sich Parlament, Kommission und Rat am Donnerstag geeinigt haben, sieht nun vor, dass Anbieter von Kryptowährungen den Energieverbrauch und die Auswirkungen auf die Umwelt offenlegen müssen – was immer das bedeuten mag.

Der deutsche EU-Parlamentarier Stefan Berger (Europäische Volkspartei), der sich vehement gegen ein Verbot von „Proof of Work“ stark gemacht hatte, sprach auf Twitter von einem „Durchbruch“. Bitcoin-Fans kritisierten indes, dass Bitcoin in den Augen der EU-Parlamentarier vor allem ein Umweltsünder ist. Lieber sollte das „Fiat-System“ (das gegenwärtige Finanzsystem) einmal seine Auswirkungen auf die Umwelt offenlegen, forderte ein Kritiker.