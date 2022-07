Wu Ming-Yi: Selbst wenn ein harter Regen fällt

(c) Privat

Endlich auf Deutsch erschienen: Wu Ming-Yis magische Klima-Dystopie „Der Mann mit den Facettenaugen“.

Der bereits 2011 publizierte Roman des taiwanesischen Schriftstellers Wu Ming-Yi gehört zum Genre der Climate Fiction – und wird als höchst wundersam angepriesen. Dabei klingt die Geschichte zunächst profan – und durchaus realistisch. Müll erstickt das Meer, das Meer verschlingt das Land, insbesondere das Haus der Protagonistin Alice. Doch dann gibt es noch den titelgebenden Mann mit den Facettenaugen, etwas Lebendiges im Berg und eine Inselpopulation, bei der es Tradition ist, männliche Zweitgeborene im Teenageralter auf eine Reise ohne Wiederkehr zu schicken, an deren Ende sie sich in Geisterwale verwandeln.

Wu Ming-Yi gehört mit seiner Erzählweise zu den Vertretern eines ostasiatischen magischen Realismus, zu denen auch Nobelpreisträger Mo Yan zählt, und dessen Wurzeln in den 1980er-Jahren liegen. Während es chinesischsprachige Literatur auf der internationalen Bühne oft nicht einfach hat, wurde „Der Mann mit den Facettenaugen“, durchwegs gut angenommen, fanden sich westliche Rezipienten in diesem Text gar zu Hause. Das mag auch daran liegen, dass der Autor, entsprechend der Geschichte und Lebensrealität seines Landes, ein diverses Set an Figuren auffährt, das nicht nur die taiwanesische Protagonistin mit dem englischen Vornamen und deren dänischen Lebenspartner, sondern eine Handvoll westlicher Experten und indigener Stämme umfasst.