Film, Kabarett, Fußball-EM: Ab ins Freie!

Filme auf dem Dach oder vor der Karlskirche. Theater im Park, Kabarett im Prater. Und die Fußball-EM der Frauen als Public Viewing in der Brauerei: Ein Best-of des Wiener Freiluftsommers.

Wien. Temperaturtechnisch ist der Sommer längst da – für viele geht er gefühlt dennoch erst los, wenn auch die Schulferien begonnen haben (also jetzt) – und auch die Freiluftbühnen starten mit Ferienbeginn in die Hauptsaison.

Sommerkinos

Natürlich: Auch im Hochsommer spricht nichts gegen den Besuch eines normalen (Indoor-)Kinos, zumal man sich in den meisten dank Klimaanlage auch hervorragend abkühlen kann. Einen Film an einem (hoffentlich) lauen Sommerabend im Freien anzuschauen ist aber fast obligatorisch auf der Ferien-To-do-Liste. Die Auswahl an Sommerkinos in Wien ist durchaus passabel, sowohl was die Orte als auch was die filmischen Schwerpunkte betrifft.