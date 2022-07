Zahlreiche Tote bei Angriffen nahe Odessa

Russland setzt für die Attacken in der Ukraine zunehmend alte, ungenaue Raketen ein.

Odessa. Bei russischen Raketenangriffen sind in der Nähe der ukrainischen Hafenstadt Odessa nach Behördenangaben mindestens 21 Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt worden. 16 Tote gab es laut Zivilschutz in der Nacht auf Freitag allein bei einem Raketenangriff auf ein Wohngebäude in einem Dorf im Bezirk Bilhorod-Dnistrowskij. Weitere Raketen sollen in zwei nahen Ferienanlagen eingeschlagen haben. Rettungskräfte suchten am Freitag in den Trümmern nach Überlebenden.

Der Gouverneur des Gebiets Odessa, Maxym Martschenko, warf den russischen Truppen vor, Raketen aus alten Sowjetbeständen benutzt und vom Schwarzen Meer aus abgefeuert zu haben. Russland hat in den vergangenen zwei Wochen die Zahl der Raketenangriffe verdoppelt. Nach ukrainischen Angaben wurden bei mehr als der Hälfte der Attacken alte, ungenaue Raketen eingesetzt.

Russen erobern Raffinerie

Am Montag war bereits ein Einkaufszentrum in der Stadt Krementschuk getroffen worden. Dabei starben mindestens 18 Menschen. Die Ukraine wirft Russland vor, hinter dem Angriff zu stecken. Das russische Militär bestreitet das: Es behauptet, nicht das Einkaufszentrum, sondern ein in der Nähe befindliches Waffenlager ins Visier genommen zu haben.

Im Osten hielten die schweren Kämpfe um die Stadt Lyssytschansk an. Die russischen Truppen haben nach Angaben aus Moskau die Raffinerie in der Stadt eingenommen. (APA/Reuters)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.07.2022)