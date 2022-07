Grippe-Impfung billiger

Ab 2023 gibt es in Österreich erstmals ein öffentliches Impfprogramm für Erwachsene.

Wien. Die Grippe-Impfung wird ab Herbst 2023 für alle ab 18 österreichweit deutlich kostengünstiger angeboten: Bund, Länder und Sozialversicherung haben sich erstmals auf ein reguläres öffentliches Impfprogramm für Erwachsene geeinigt, zu bezahlen ist dann nur mehr die Rezeptgebühr.

Das Programm ist zunächst auf zwei Jahre befristet und soll dann evaluiert werden. Gemeinsames Ziel ist eine Ausweitung auch auf andere Impfungen. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) sprach von einem historischen Beschluss und einem Paradigmenwechsel hin zur Vorsorge. Er verwies auf die schlechte Durchimpfungsquote im Vergleich zu anderen Ländern. Nationale Impfprogramme gehörten zum internationalen Standard. In Österreich liege die Rate in Wien „in Spitzenzeiten“ bei 20 Prozent, in anderen Bundesländern bei acht bis zehn Prozent. Für Wiener bringt das Programm keine Vorteile, die Stadt bot zuletzt Gratis-Impfaktionen an. Dass es erst 2023 startet, liegt am langen Vorlauf bei der Bestellung von Influenza-Impfstoffen. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.07.2022)