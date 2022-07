Gazprom droht Verlust von Haidach

Gas. Gazprom dürfte die Rechte am Speicher in Haidach verlieren. Dass der Konzern keine Dividende zahlt, ließ die Aktie einbrechen.

Wien/Moskau. Russlands Staatskonzern Gazprom steht kurz davor, seine Nutzungsrechte für den Gasspeicher in Haidach (Salzburg) zu verlieren. Die entsprechende Novelle des Gaswirtschaftsgesetzes ist am Donnerstagabend im Bundesgesetzblatt kundgemacht worden.

Zunächst wird mit dem Gesetz der Speichernutzer – im konkreten Fall Gazprom Export – verpflichtet, die von ihm vollständig oder teilweise systematisch nicht genutzte Kapazität anderen anzubieten oder dem Speicherunternehmen – in dem Fall der Gazprom-Tochter GSA – zurückzugeben.

Sollte der Speichernutzer dem nicht nachkommen, muss das Speicherunternehmen GSA dem Speichernutzer nach unverzüglicher schriftlicher Ankündigung unverzüglich seine gebuchten, jedoch systematisch ungenutzten Kapazitätenentziehen. Als systematisch ungenutzt gelten gebuchte Speicherkapazitäten, die zum 1. Juli zu weniger als zehn Prozent genutzt werden. Gazproms Speicher in Haidach ist seit Ende März praktisch leer.

„Use it or lose it“

Falls die Gazprom-Tochter GSA Gazprom Export die ungenützten Speicherkapazitäten nicht entzieht, verliert GSA selbst seine Rechte als Speicherunternehmen, was die E-Control mittels Bescheid festzustellen hat. Beschwerden haben dabei übrigens keine aufschiebende Wirkung.

Im Fall einer Feststellung des Verlusts der Rechte eines Speicherunternehmens nimmt der Betreiber der Speicheranlage vorübergehend die Funktion des Speicherunternehmens wahr und kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben Dritter bedienen, heißt es im Gesetz. Das heißt, die österreichische RAG AG als Speicherbetreiber kann ein anderes Speicherunternehmen suchen. Infrage kommen dabei laut „Wiener Zeitung“ Astora, RAG Energy Storage, die OMV Gas Storage oder Uniper Energy Storage.

Darauf, dass Gazprom den Speicher in Haidach seit Kriegsbeginn nicht mehr nutzt, reagierte die österreichische Regierung mit der Verankerung des „Use it or lose it“-Prinzips im Gaswirtschaftsgesetz. Der Speicher in Haidach muss zudem an Österreichs Netz angeschlossen werden. Derzeit ist er nur an das deutsche Gasnetz angeschlossen.

Keine Dividende bei Gazprom

Am Donnerstag hatte Gazprom-Vizechef Famil Sadygow per Telegram-Kanal mitgeteilt, dass der Konzern für das vergangene Jahr keine Dividende zahlt. Der Staatskonzern stürzte an der Börse deshalb ab. Für Gazprom seien die Realisierung des Investitionsprogramms mit dem Anschluss der russischen Regionen ans Gasnetz sowie die erhöhten Steuerforderungen der Regierung vorrangig.

Der Gazprom-Vorstand hatte zuvor angesichts des hohen Gewinns im Vorjahr noch eine Rekorddividende von 52,53 Rubel (0,95 Euro) pro Aktie (entspricht derzeit etwa einem Euro) angesetzt. Auf der Hauptversammlung wurde dieser Vorschlag zur Gewinnausschüttung jedoch von den Eignern abgelehnt.

Die Anzahl der Gegenstimmen entspricht dabei mehr oder weniger der Anzahl der Aktien, die der russische Staat am Konzern hält. Die Prämien für den Vorstand wurden hingegen mit etwa gleicher Stimmenzahl gebilligt.

Kleinaktionäre reagierten auf die unerwartete Dividendenstreichung mit erheblichen Verkäufen. Die Aktie verlor innerhalb kürzester Zeit mehr als 30 Prozent an Wert. Die Dividende sei einer der wichtigsten Faktoren für die Attraktivität der Aktie gewesen, hieß es. (APA/dpa)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.07.2022)