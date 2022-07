Die neue Frauenpower am Kunstmarkt

Kunst von Frauen dominierte die Londoner Prestige-Auktionen im Juni. Besonders hohe Preissprünge verzeichnete die junge Generation.

Die neuen Stars des Kunstmarktes sind weiblich: Das zeigten einmal mehr die Frühjahrsauktionen der führenden Auktionshäuser Christie's und Sotheby's. Auch wenn preislich Kunst von Frauen gegenüber der ihrer männlichen Kollegen noch immer deutlich abgeschlagen ist, so zeigt die Dynamik doch stark nach oben. Das belegt der Mei-Moses-Index, demzufolge die Preise für Künstlerinnen in den letzten fünf Jahren um 32 Prozent gestiegen sind und damit das Wachstum für männliche Künstler um 29 Prozent übertrafen.



Noch besser schaut es für die Preise zeitgenössischer Künstlerinnen aus, die in diesem Zeitraum um erstaunliche 66 Prozent gestiegen sind, während sie bei männlichen Künstlern nur um 17 Prozent zulegten. Der 2001 von den amerikanischen Professoren Michael Moses und Jianping Mei erstellte Index vergleicht Auktionsergebnisse von mehrfach verkauften Kunstwerken und misst damit Tendenzen im Kunstmarkt im Vergleich zu anderen Anlageklassen. Mit anderen Worten: Die Diversity- und Genderbewegung der letzten Jahre ist auch am Kunstmarkt angekommen und verschafft Künstlerinnen quer durch alle Epochen die lange überfällige Anerkennung.