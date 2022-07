Maria Happel: „Ein Festival ist eine Ausnahmesituation“

Das Sommertheater hat wieder Saison. Auch in Reichenau an der Rax. Dort ist Maria Happel die neue Intendantin. Ein Gespräch über die Sommerfrische.

Kaum haben die Bühnen in den meisten Städten die Saison beendet, zieht es deren Ensembles und auch ihr Publikum aufs Land. Dort wird Sommertheater aufgeführt. Vor allem aus der Perspektive von Wien gibt es ein reichhaltiges Programm an Opern, Operetten, Musicals, bewährten Komödien, Dramen und sogar Tragödien – vom Neusiedler See via Salzburg bis zum Bodensee. Im Westen blüht die Hochkultur. Wir haben uns jedoch völlig subjektiv Hotspots in der näheren Umgebung ausgesucht, die für solch einen spontanen Kürzest-Urlaub ideal sind. Besonders Nieder- und Oberösterreich sowie das Burgenland buhlen um die Gunst von Liebhabern der darstellenden Künste. Zur Einstimmung gibt es ein Gespräch mit Maria Happel.



Sie haben die Intendanz der Festspiele in Reichenau an der Rax übernommen, spielen diesmal aber keine Hauptrollen.