Remise? Food Hall!

In London und Amsterdam hat sie Tradition, Wien konnte mit der Idee einer Food Hall bisher wenig anfangen. Das soll sich nun mit dem Gleisgarten in einer alten Remise ändern.

Die Julihitze schafft es nicht durch die dicken, alten Ziegelmauern. Nur ein paar Sonnenstrahlen fallen durch die hohen Fenster herein und tauchen die historische Remise, in der bis 2018 die Züge der Badner Bahn gewaschen, geparkt und gewartet wurden, in ein dezentes Sonnenlicht.



Trotz der vielen mehr oder – eher – weniger stilvollen Graffitis an den Wänden, die so ein langer Leerstand mit sich bringt, hat sich die Remise irgendwie ihre Prächtigkeit bewahrt. Ab kommender Woche ist aber Schluss mit der Nichtnutzung: Denn dann beginnen die Bauarbeiten, die die Remise bis Jahresende in eine Food Hall namens Gleisgarten verwandeln werden, in die unter anderem neun Gastronomie-Betriebe ziehen sollen.