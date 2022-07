Ukraine: „Der Westen will den Krieg verlängern“

(c) Ricardo Garcia Vilanova

Der Gouverneur von Luhansk, Serhii Haidai, über die ukrainische Militärtaktik, Zeit zu gewinnen, bis Waffen ankommen.

Man kann Sie nur schwer erreichen. Sie sind ständig unterwegs. Wo waren Sie heute?



Serhii Haidai: Ich war in Bachmut, habe mir eine Lagerhalle mit Waffen angesehen. Eine Rakete ist in der Nähe eingeschlagen. Es ist zu gefährlich, das Lagerhaus weiter zu nutzen. Zum Glück kam bei dem Angriff niemand ums Leben. Dann fuhr ich nach Dnipro. Ich bin jeden Tag von früh bis spät unterwegs.



Wir waren heute auch in Bachmut. Russische Infanterie rückt von mehreren Seiten auf die Stadt vor. Könnte sie nicht bald fallen?