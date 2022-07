Manuela Zinsberger: „Es wird definitiv laut werden"

73.200 Fans erwarten Torhüterin Manuela Zinsberger zum EM-Auftakt in der englischen Wahl-Heimat. Über Lampenfieber, Vorreiter auf der Insel und ihre Rolle in Österreichs neuem Spiel.

Am Mittwoch (21 Uhr, live ORF1) steigt das EM-Eröffnungsspiel gegen Gastgeber England vor 73.200 Fans im Old Trafford. Wie beschreibt man das jemandem, der noch nie in einem Fußballstadion war?



Manuela Zinsberger: Das ist schwierig, denn jeder nimmt das ganz anders war. Für mich ist es: Nimm den Moment auf, vertrau auf deine Stärken und genieße es. Da darf man vorher gar nicht zu viel analysieren oder visualisieren. Es ist ein unglaubliches Gefühl, wenn Leute für einen schreien und dadurch pushen, es ist aber auch megageil, wenn du den Ball für einen Abstoß holst und dich alle ausbuhen. Das gibt auch einen Kick. Es ist ein einzigartiges Gefühl, wenn im Stadion Stimmung aufkommt, und mit 73.200 wird es definitiv laut werden.



Sie wirken immer locker, mit Schmäh. Kennen Sie Lampenfieber?