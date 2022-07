Keiner hat eine Lösung, aber Hauptsache, es wird brav gegendert

Die Schulen leiden an Personalmangel und anderen Problemen. Was macht die Politik? Sie sucht das „Lehrerinnen- und Lehrerbild der Zukunft“.

Martin Polaschek kann nichts dafür; er ist erst seit einem halben Jahr Bildungsminister und hat die Misere geerbt. Heinz Faßmann war von 2017 bis 2021 im Amt. In den letzten zwei Jahren seiner Tätigkeit ging es aber ausschließlich um Corona, andere Anliegen hatten Pause. Davor saß Sonja Hammerschmid im Bildungsministerium. Ihre Amtszeit dauerte nur eineinhalb Jahre. Da kann man leider nicht viel ausrichten.



Persönlich mag kein Ressortchef der letzten Jahre schuld sein, das Ergebnis ist trotzdem unerfreulich: Österreich gehen die Lehrer aus. Viele Schulen wissen derzeit nicht, wie sie den Betrieb im Herbst sicherstellen sollen. In aller Eile wird nun versucht, Quereinsteiger in den Beruf zu locken. Dabei kann das Problem an sich keine Überraschung sein. Dass die Generation der Babyboomer unter den Pädagogen irgendwann in Pension gehen würde (und zwar jetzt oder demnächst), war zu erwarten. Menschen arbeiten nicht ewig, schon gar nicht in Österreich.