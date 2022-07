Polizei wollte einen Aktivisten für alle verantwortlich machen. Solidarhaftung gilt aber nicht.

Wien. 7. Dezember 2018, 11:15 Uhr: Kräfte der Sondereinheit Wega haben ein Haus in der Neulerchenfelder Straße in Wien-Ottakring gestürmt. Das einstöckige Haus war zum Protest gegen zu viele Leerstände in Wien von Aktivisten besetzt worden, nun arbeiteten sich die Beamten „von unten nach oben durch Barrikaden“, wie die Polizei mitteilte.