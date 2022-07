122 Millionen Euro Förderung für 289 Elektrobusse

In Deutschland werden sie weit öfter gesichtet als in Österreich: die Elektrobusse

Die Zahl der in Österreich zugelassenen Elektrobusse soll sich bis 2026 von derzeit 184 auf 682 fast vervierfachen.

Das Umweltministerium will die Anzahl der in Österreich zugelassenen Elektrobusse bis 2026 von derzeit 184 auf 682 fast vervierfachen, indem es einen großen Teil der Kosten dafür übernimmt. Im Rahmen des Förderprogramms "Emissionsfreie Busse und Infrastruktur" (EBIN) wurden Förderzusagen für zehn Projekte in sieben Bundesländern erteilt - für insgesamt 289 Busse gibt es rund 122 Mio. Euro Förderung.

Alle bei der österreichischen Forschungsförderungssgesellschaft (FFG) eingereichten Projekte wurden dabei von einer unabhängigen Fachjury bewertet. "Im zweiten Call sind nun neue Einreichungen möglich - die Fachjury freut sich auf Projekte aus ganz Österreich", sagte Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) laut Mitteilung. "Die Förderung von emissionsfreien Regional-Bussen ist ein weiterer wichtiger Meilenstein auf unserem Weg in die Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen."

(APA)