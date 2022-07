"Gefahr an mehreren Fronten": Überflutungen in Sydney

Tausende Einwohner der australischen Großsstadt sind wegen sintflutartiger Regenfälle und heftiger Stürme aufgefordert, die Region zu verlassen.

Tausende Einwohner in Sydney sind wegen sintflutartiger Regenfälle und heftiger Stürme aufgefordert, die Region zu verlassen. "Wir sehen uns jetzt Gefahren an mehreren Fronten gegenüber - Sturzfluten, Überschwemmungen in den Flüssen und Küstenerosion", sagte die Ministerin für Katastrophenschutz von New South Wales, Steph Cooke, am Sonntag. Sie rief die Menschen dazu auf, ihre Urlaubsreisen zu den jetzt beginnenden Schulferien zu überdenken.

"Dies ist eine lebensbedrohliche Notsituation." In vielen Gebieten sind mehr als 200 Millimeter Regen gefallen, in einigen sogar bis zu 350 mm, so der Wetterdienst. Die Niederschläge dürften sich in den nächsten Tagen noch verstärken. Die starken Regenfälle ließen einen Staudamm im Südwesten Sydneys über Nacht überlaufen.

"Es gibt keinen Platz für das Wasser in den Dämmen. Sie beginnen überzulaufen. Die Flüsse fließen sehr schnell und sind sehr gefährlich. Außerdem besteht die Gefahr von Sturzfluten, je nachdem, wo es regnet", sagte Carlene York, Leiterin des staatlichen Katastrophenschutzes. In den vergangenen Tagen wurden 29 Menschen aus den Fluten gerettet. Die australische Regierung hat dem Bundesstaat 100 Soldaten und zwei Hubschrauber zur Verfügung gestellt, um bei eventuellen Rettungsaktionen zu helfen, sagte Verteidigungsminister Richard Marles.

(APA/Reuters)