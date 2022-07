Dieses Ensemble hat Soul

(c) Caio Kauffmann

Sie interpretieren Klassik neu, ebenso Folklore und Jazz: Der Familiensound des Janoska Ensemble ist längst zur Edelmarke geworden.

„Janoska Style“ nannte sich ihr Debütalbum 2016. Damals mussten sie noch für sich werben. Heute wissen nicht nur Fans in der Klassik von der lockeren, so speziellen Musizierweise dieses aus Bratislava gebürtigen Quartetts, das auch Jazz, Tango und Musette im Repertoire hat.



Mit ihrer unerreichten Innigkeit im Ausdruck sorgen die drei Brüder Ondrej, František, Roman und ihr Schwager Julius Darvas verlässlich für Furore. Egal, in welchem musikalischen Kontext. Auf ihren Alben bringen sie Melodien aus unterschiedlichsten Zeiten und Orten zusammen.