LIV-Golf: Vier Millionen Dollar für einen Sieg

Bernd Wiesberger wieder am hinteren Ende des Felds.

Portland. Der südafrikanische Golfprofi Branden Grace hat das zweite Turnier der umstrittenen LIV Golf Invitational Series gewonnen. Der 34-Jährige setzte sich in Portland, Oregon, mit einem Gesamtergebnis von 203 Schlägen vor dem Mexikaner Carlos Ortiz (205) und dem US-Amerikaner Patrick Reed (207) durch. Allein für den Sieg im Einzelwettbewerb kassierte Grace ein Preisgeld von vier Millionen US-Dollar.



Bernd Wiesberger landete in Portland auf Rang 37 und damit wie schon zur LIV-Premiere in London (43.) am hinteren Ende des 48er-Felds.



Die neue Golfserie steht wegen des Millionen-Investments aus Saudiarabien in der Kritik. Hintergrund ist, dass das wegen Menschenrechtsverletzungen kritisierte Land mit lukrativen Sportveranstaltungen sein Image aufbessern will. Inklusive Teamwettbewerb ging es auch beim zweiten LIV-Turnier um ein Preisgeld von insgesamt 25 Millionen US-Dollar.



Die etablierten Golftouren, die amerikanische PGA-Tour und die DP World Tour (ehemals European Tour), hatten die Golfprofis wegen deren Teilnahme an der Konkurrenzserie bereits im Vorfeld mit Sanktionen belegt. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.07.2022)