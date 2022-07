Der AMS-Chef will saisonale Arbeitslosigkeit verringern und macht einen umstrittenen Vorschlag: eine Wartefrist beim Arbeitslosengeld.

Wien. Der Chef des Arbeitsmarktservice (AMS), Johannes Kopf, lud am Samstag in einem Radiointerview dazu ein, über eine Wartefrist beim Arbeitslosengeld nachzudenken. „Die Presse“ ist der Einladung nachgekommen: Was für eine solche Wartefrist spricht und was dagegen.