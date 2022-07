Barbara Dunst: Der Reifeprozess zur Anführerin

Als Teenager war Barbara Dunst vor fünf Jahren dabei, als eine der neuen ÖFB-Stammkräfte geht die Frankfurt-Legionärin heute voran. „Möchte Fußstapfen auf dem Feld hinterlassen.“

Bagshot/Wien. Von Auftritten wie im EM-Eröffnungsspiel gegen Gastgeber England am Mittwoch (21 Uhr, live ORF1) in Manchester hat Barbara Dunst lang geträumt. „Ein absolutes Highlight vor 73.200 Menschen in so einem geschichtsträchtigen Stadion wie Old Trafford. Man stellt sich das vor und jetzt ist es so nah“, sagt die Steirerin. Seit Kindheitstagen lebt sie für Fußball, erst mit Freunden im Burschen-Nachwuchs, dann in der Sporthauptschule Weiz, dem Landesnachwuchszentrum und schließlich in der ÖFB-Frauen-Akademie in St. Pölten. Im Gegensatz zur früheren Generation um Viktoria Schnaderbeck oder Carina Wenninger war die Profi-Karriere für sie schon ein klar strukturiertes und greifbares Ziel.



Heute ist Dunst eines der Gesichter in Österreichs Startelf: Sie kam in allen Partien unter Teamchefin Irene Fuhrmann zum Einsatz. „Dieses Vertrauen spürt man als Spielerin. Ich fühle mich sehr, sehr wohl. Der Rest kommt von allein.“ Quirlig, beidfüßig, mit sattem Schuss und Auge für den Pass ausgestattet ist die Frankfurt-Legionärin auch für das bahnbrechende Turnier in England auf dem Flügel gesetzt. „Ich freue mich riesig, das gesamte Team, Spielerinnen und Betreuer, haben sich das mega verdient.“