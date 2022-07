Schüsse in Einkaufszentrum in Kopenhagen: Eine Person festgenommen

Live

Schüsse in Dänemarks Hauptstadt -Verletzte werden vor dem Fields-Einkaufscenter in Kopenhagen erstversorgt.

In einem Einkaufszentrum in Kopenhagen sind am Sonntag Schüsse gefallen. Mehrere Menschen seien getroffen worden. Ein mutmaßlicher Täter ist von der Polizeit festgenommen worden.

Schüsse in einem Einkaufszentrum haben in Kopenhagen für Panik und dramatische Szenen gesorgt. Menschen seien getroffen worden, teilte die Polizei in der dänischen Hauptstadt am Sonntagabend mit. Eine Person sei im Zusammenhang mit dem Vorfall festgenommen worden. Das Krankenhaus Rigshospitalet teilte dem Sender TV2 zufolge mit, drei Verletzte seien dorthin gebracht worden.

"Wir wissen noch nicht genau, wie viele Menschen verletzt oder tot sind, aber es ist sehr ernst", twitterte die Kopenhagener Oberbürgermeisterin Sophie H. Andersen. Sie zeigte sich entsetzt über die "furchtbaren" Schüsse im Einkaufszentrum Field's. Ein Empfang mit dem dänischen Kronprinz Frederik auf einem Schiff wurde abgesagt.

Am Abend war unklar, ob der oder die Täter gefasst waren. "Wir sind immer noch mit massiven Kräften im Fields und arbeiten daran, das gesamte Gebäude zu sichern", twitterte die Polizei. "Wenn Ihr noch im Field's seid, bleibt, wo Ihr seid und wartet auf die Polizei."

Zweiter Vorfall in kurzer Zeit

Es ist das zweite Mal innerhalb kurzer Zeit, dass es in einer skandinavischen Hauptstadt einen Angriff gibt. Erst vor gut einer Woche waren in einer Schwulen-Bar in Oslo zwei Menschen getötet und 21 weitere verletzt worden. Der norwegische Geheimdienst PST stuft die Attacke als islamistischen Terroranschlag ein.

Augenzeuge Laurits Hermansen sagte dem Sender DR zu den Schüssen in Kopenhagen, er habe drei oder vier sehr laute Knalle gehört, als er gerade mit seiner Familie in einem Geschäft war. Dann seien andere Menschen in den Laden gerannt und hätten von Schüssen berichtet, daraufhin sei er mit seiner Familie durch einen Notausgang geflohen, sagte Hermansen.

Über dem Gelände schwebte ein Hubschrauber. Die Umgebung wurde abgesperrt. Die Polizei rief Augenzeugen auf, Video- und Fotomaterial zur Verfügung zu stellen.

Auch der Zeitung "Jyllands-Posten" sagten Zeuginnen, sie hätten Schüsse gehört. "Man wusste nicht, was passiert. Plötzlich brach überall Chaos aus", sagte die 20-jährige Emilie Jeppesen dem Blatt. Ihre Freundin Astrid Kofoed Jørgensen sagte: "Jeder im Restaurant wurde in die Küche geschickt, dann saßen wir dort und konnten drei oder vier Schüsse hören."

Das Field's ist ein großes Einkaufszentrum im relativ neuen Viertel Ørestad im Süden von Kopenhagen. In der Nähe befindet sich auch die große Mehrzweckhalle Royal Arena. Dort war am Sonntag ein ausverkauftes Konzert des britischen Sängers Harry Styles geplant. In sozialen Medien forderten User, das Konzert dürfe angesichts des Vorfalls im Einkaufszentrum nicht stattfinden. Erst am Freitag hatte in Kopenhagen die diesjährige Ausgabe der berühmten Fahrradrundfahrt Tour de France begonnen.

Oberbürgermeisterin: „Es ist sehr ernst“

(apa)