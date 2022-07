Der Bürgerrat gibt seine Empfehlungen an die Politik ab: Kein Bereich wird ausgeklammert, gefordert wird, was in der Klimapolitik seit Jahrzehnten auf dem Tisch liegt.

Energie, Konsum, Wohnen, Mobilität, Landnutzung, Ernährung: Das sind die großen Themen, die der Klimarat an mehreren Wochenenden im vergangenen Halbjahr behandelt hat. Am Ende dieser Beratungen stehen Dutzende Empfehlungen, die an die Politik gerichtet werden.

Wie sie aufgenommen werden, bleibt abzuwarten: Vor der letzten Beratungsrunde des Klimarates hatte sich der Umweltsprecher der Volkspartei zu Wort gemeldet und die Arbeit des Klimarates scharf kritisiert: Es fehle die Legitimation und Repräsentativität, so Johannes Schmuckenschlager in einem Interview mit dem „Kurier“, die Ergebnisse und Forderungen seien keineswegs bindend. Die Aussagen Schmuckenschlagers wurden jedoch auch innerhalb der ÖVP scharf kritisiert.

Das Modell von Bürgerräten ist mittlerweile international üblich geworden und gerade in der Klimadebatte geradezu modellhaft. So hat etwa die „Climate Assembly“ in Großbritannien eine ähnliche Vorgangsweise gewählt wie der österreichische Klimarat. Die Vorschläge wurden mittlerweile im Parlament behandelt; die Umsetzung der Maßnahmen dauert naturgemäß, zumal darunter auch Maßnahmen enthalten sind wie eine Vielfliegerabgabe oder ein Verbot von SUVs (Sport Utility Vehicles).

In Österreich werden den Forderungen einige allgemeine Empfehlungen vorausgeschickt, die für sich schon parlamentarischen Sprengstoff in sich bergen. So wird etwa verlangt, dass ein Grundrecht auf Klimaschutz verankert werde. Klimaschädliche Subventionen seien abzuschaffen, eine effektive CO 2 -Bepreisung sei einzuführen – sie müsse tatsächlich eine Lenkungswirkung haben. Zentrale Bedeutung habe auch die „Bewusstseinsbildung für unbequeme Maßnahmen“.

Die Forderungen im Überblick