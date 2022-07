Bestellte Überwachung in Japans Anti-Prokrastinations-Café

Wer Instagram und Co. vor Abgabefristen immer besonders spannend findet, kann sich in Tokio beim Arbeiten überwachen lassen. Und das ganz entspannt bei Kaffee und Kuchen.

Die Deadline naht. Das heißt auch, dass der Boden dringend einmal wieder gewischt werden muss, außerdem könnten die Couch-Bezüge gewaschen werden und überhaupt, wie würde man mit selbstgeschnittenem Pony aussehen? Mit Prokrastination, der Kunst des Aufschiebens, kommen die meisten schon während der Schulzeit in Berührung. Um ihr zu entfliehen, setzen sich viele absichtlich der Beobachtung anderer (auch arbeitender) Menschen aus. Im Großraumbüro erledigt sich das von alleine, Studierende gehen dafür in die Bibliothek, andere setzen sich ins Café. Letzteres kann aber auch ordentlich schiefgehen - etwa wenn der Nachbartisch zu interessante Gespräche am Laufen hat. Dem entgegnet ein Café in Tokio mit speziellem und strengem Konzept.

Hier gibt man Namen, Ziele und Zeit, die für die Fertigstellung eingeplant ist, am Eingang an. Gehen darf man erst, wenn diese auch erfüllt sind. Ansporn gibt es - je nach Anliegen - obendrein. Wählt ein Gast den „milden“ Weg, wird er oder sie beim Begleichen der Rechnung gefragt, ob alles fertig ist. Die Option „mittel“ umfasst stündliches Nachfragen. Wer besonders viel Druck zum Arbeiten braucht, ist mit der „harten“ Variante gut bedient. Hier stehen Angestellte immer wieder hinter einem, um den Fortschritt live mitzuverfolgen.

Takuya Kawai, der Inhaber des Manuscript Writing Cafe, zeigt einen Zettel, auf dem Gäste ihre Ziele notieren. (c) REUTERS (KIM KYUNG-HOON)

Zehn Plätze hat das Lokal im Westen Tokios, genutzt wird es primär von Schriftstellerinnen, Redakteuren, Manga-Zeichner und Grafik-Designerinnen. Kaffee und Tee gibt es unbegrenzt und zur Selbstbedienung, High-Speed-Wi-Fi und Docking-Ports sind an jedem Platz installiert. Das Café berechnet 130 Yen, etwa 90 Cent, für die ersten 30 Minuten und dann 300 Yen, etwas mehr zwei Euro, für jede weitere Stunde.

Um der Konzentration willen

Der Besitzer Takuya Kawai, 52 Jahre alt und selbst Schriftsteller, will seinen Gästen damit helfen, sich zu konzentrieren. Schnell ging das Café in den sozialen Netzwerken viral, das Feedback war dabei nicht immer positiv. „Viele sagen, die Regeln seien beängstigend oder es fühle sich an, als würde man von hinten beobachtet“, sagt Kawai. „Aber eigentlich bin ich nicht hier, um sie zu überwachen, sondern um sie zu unterstützen.“ Und das scheint zu klappen, denn Gäste berichten, sie seien mit Aufgaben, an denen sie sonst einen ganzen Tag hingen, nach drei Stunden fertig geworden.

Eine Blog-Autorin sagt etwa, sie genieße die Chance, frei von lästigen sozialen Medien und Anrufen zu sein. „Es ist gut, sich auf das Schreiben konzentrieren zu können.“ Mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie hatte das Café sehr zu kämpfen. Nun hofft der Besitzer, das Format würde sich verstärkt herumsprechen. „Ich weiß nicht, welche Art von Arbeit entstehen wird, aber ich bin stolz darauf, dass ich meine Unterstützung anbieten kann, damit das, was hier geschrieben wird, in der ganzen Welt veröffentlicht werden kann“, so Kawai.

(reuters/evdin)