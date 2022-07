Einnahmen aus dem Suez-Kanal steigen auf Rekordhoch

Die Wasserstraße ist ein wichtiger Devisenbringer für Ägypten. Im zurückliegenden Wirtschaftsjahr wurden laut Kanalbehörde 1,32 Milliarden Tonnen Fracht durch den Kanal transportiert.

Der Suez-Kanal zwischen dem Roten Meer und dem Mittelmeer hat Ägypten im vergangenen Wirtschaftsjahr so viel Geld eingebracht wie nie: Die Summe stieg auf sieben Milliarden Dollar (6,7 Milliarden Euro), wie die Kanalbehörde am Montag mitteilte. "Die globalen Krisen haben die Bedeutung des Suez-Kanals für die Nachhaltigkeit der Lieferketten gezeigt", erklärte Behördenchef Osama Rabie.

Die Einnahmen aus dem Wirtschaftsjahr von Juli 2021 bis Ende Juni 2022 sind um ein Fünftel höher als im Vergleichszeitraum 2020/21, als die Summe bei 5,8 Milliarden Dollar lag. Im zurückliegenden Wirtschaftsjahr wurden laut Kanalbehörde 1,32 Milliarden Tonnen Fracht durch den Kanal transportiert.

Der Kanal ist ein wichtiger Devisenbringer für Ägypten; die Kanalbehörde hat die Gebühren in diesem Jahr schon zweimal erhöht. Bereits das Kalenderjahr 2021 brachte laut Behörde Rekordeinnahmen von 6,3 Milliarden Dollar - trotz der gestörten Lieferketten wegen der Coronapandemie und trotz der tagelangen Blockade des Kanals durch das riesige Containerschiff "Ever Given".

