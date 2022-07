Ryanair beförderte im Juni so viele Passagiere wie nie

Lauda-Mutterkonzern erreichte den zweiten Monat in Folge eine Bestmarke.

Der irische Billigflieger Ryanair hat im Juni den zweiten Monat infolge eine Bestmarke bei den Passierzahlen markiert. Die Zahl der Fluggäste erreichte 15,9 (Vorjahr: 5,3) Millionen nach 15,4 Millionen im Mai dieses Jahres, wie der Lauda-Mutterkonzern am Montag mitteilte. Der Auslastungsfaktor lag zum ersten Mal seit Beginn der Covid-19-Pandemie bei 95 Prozent.

Die nach Passagierzahlen größte Airline Europas verbuchte im Juni über 88.500 Flüge. Ryanair peilt in diesem Sommer an, um 15 Prozent mehr Passagiere zu befördern als in der gleichen Saison 2019 und bis März 2023 eine Rekordzahl von 165 Millionen Passagieren.