SPÖ wird Parteiengesetz zustimmen

Die Absetzung und Neuwahl von Rechnungshof-Präsidentin Margit Kraker war laut SPÖ keine „Bedingung“.

Die SPÖ wird dem neuen Parteiengesetz zustimmen. Das bestätigt eine Sprecherin des SPÖ-Vizeklubchefs Jörg Leichtfried vor den Verhandlungen im Verfassungsausschuss am Nachmittag. Man hätte es zwar sinnvoll gefunden, wäre Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker gemäß dem neuen, von der SPÖ gewünschten Bestellmodus frisch eingesetzt worden – eine Bedingung für die Zustimmung sei dies aber nie gewesen, hieß es am Montag.

Die Grünen hatten am Vormittag noch bekräftigt, das Gesetz auf jeden Fall beschließen zu wollen. Die wichtigsten Teile könnten nämlich auch einfach gesetzlich beschlossen werden - ene Meinung, die zuletzt der Parteifinanzexperte Hubert Sickinger vertrat,die allerdings von der SPÖ weiterhin bezweifelt wird: Deren Juristen sehen das anders.

Die SPÖ gibt sich also damit zufrieden, dass erst künftige RH-Präsidenten mittels Zwei-Drittel-Mehrheit vom Nationalrat gewählt werden. Dies war ja auch die ursprüngliche Forderung der SPÖ. Damit diese Änderung überhaupt beschlossen werden kann, braucht es allerdings wiederum eine Zwei-Drittel-Mehrheit, also die Stimmen einer großen Oppositionspartei – sprich der SPÖ. Um eben diese und andere von der SPÖ erreichten Änderungen im Gesetz (z. B. dass Studien von Ministerien plus Kosten über den RH veröffentlicht werden) nicht zu gefährden, habe man sich für ein Ja zu dem Paket entschieden, so die Sprecherin. Auch wenn man weiterhin Schwächen sehe. So seien etwa Wahlkampfkostenüberschreitungen wie zuletzt bei der ÖVP weiterhin möglich und sogar einfacher geworden.

