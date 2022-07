Tom Jones im Konzerthaus: Der Tiger hört nicht auf zu fauchen

Es ist immer noch ein großes Vergnügen, dem Sänger bei der Arbeit zuzusehen. Der 82-Jährige verführte mit seinem mächtigen Organ zu guter Laune.

Elvis Presley wurde nur 42 Jahre alt. Sein guter Freund Tom Jones wird, so Gott will, in zwei Jahren das doppelte Alter erreichen – und zeigt sich heute noch in stimmlicher Bestform. Begleitet nur von Bass und Klavier, entriegelte er am Sonntagabend auf der Bühne des Großen Saals im Wiener Konzerthaus sein mächtiges Organ, das vom Älterwerden erzählte – mit „I´m Growing Older“, geschrieben vom Amerikaner Bobby Cole, den Frank Sinatra einst seinen Lieblings-Saloonsänger nannte.

Cole komponierte dieses wehe Lied vom allmählichen Abschiednehmen von dieser Welt im noch jungen Alter von 35 Jahren, also einer Lebensphase, in der der Tod noch recht abstrakt ist. Für Jones aber scheint er dies immer noch zu sein: „I´m still here and I´m happy" jubilierte er wenig später im Konzert.