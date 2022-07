Nina Burger: "Österreich braucht sich nicht verstecken"

AFP via Getty Images

Nina Burger, Rekordtorschützin der ÖFB-Frauen, im „Presse"-Interview über Druck, Chancen und was sie als TV-Expertin verändern möchte.

Die Presse: Bei dieser EM sind Sie Beobachterin: Welche Taktik legen Sie Österreich für das Auftaktspiel gegen England (Mittwoch, 21 Uhr, ORF1) ans Herz?

Nina Burger: England ist für mich ein Titelfavorit. Großer Wert wird also auf der Defensive liegen: eng stehen, auf die zweiten Bälle gehen und offensiv Nadelstiche setzen. Es ist aber wichtig, sich nicht nur auf die Abwehrarbeit zu fokussieren, sondern auch zu zeigen, was wir nach vorn können: in Phasen hoch anpressen und schnell umschalten. Denn jeder Gegner ist verletzbar.

Ist es Vor- oder Nachteil gleich zum Auftakt auf den stärksten Gruppengegner zu treffen?

Es ist wichtig, im ersten Spiel gut zu performen, sich ein gutes Gefühl zu holen, vielleicht sogar zu punkten. Auch wenn man sich diesen Punktgewinn nicht erwarten darf und es sehr schwer wird. Letztendlich muss man von Spiel zu Spiel schauen und den Fokus nur darauf legen. Dass rundherum viel passiert, ist die Wahrnehmung, die sich das Team erarbeitet hat, und erhöht den Druck, aber das verarbeiten sie mental sicher gut.