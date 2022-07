Dieses Album wird man noch in 30 Jahren hören

Tränen der Trauer und des Glücks: Die US-Singer-Songwriterin Angel Olsen reflektiert auf „Big Time“ das Chaos der großen Gefühle.

Angel Olsens Gefühlsleben kippte zuletzt. Kein Wunder, hat doch die 35-jährige Singer-Songwriterin aus den USA so einiges durchgemacht: Binnen weniger Wochen verlor sie ihre Eltern, outete sich als lesbisch und fand die große Liebe. Ihr sechstes Album, „Big Time“, reflektiert das Chaos der großen Gefühle. Nun liegt auf ihrer Stimme ein mächtiger Hall, wie er für die Ästhetik der legendären Countrysängerin Tammy Wynette typisch war. Ihr Duktus ist wesentlich fragiler, sanfter als zuletzt. Die zehn Lieder sind von einer so zarten Anmutung, dass sogar die flirrenden Geigen auf Respektabstand bleiben. Gemeinsam mit dem Musiker Jonathan Wilson hat sich Olsen vollends der Nostalgie verschrieben. Diese Suche nach dem nie erlebten Paradies wird opulent versinnbildlicht.

Die ersten Klänge sind bereits immens verträumt: „I can't say that I'm sorry, when I don't feel wrong anymore“, singt Olsen in „All The Good Times“, einer Art Cocktail-Lounge-Country-Song, der wie ein fernes Echo aus den späten Sixties anmutet. Bezieht sie sich da auf ihr Outing als Homosexuelle, oder dichtet sie ins Blaue hinein? Tatsächlich ist es bei Olsen nicht leicht zu erkennen, wo die Grenzen zwischen Authentizität und Imagination liegen. Schriftsteller lieben ihre dramatischen Ideen und ihre unverstellte Lust an schonungsloser Selbstbeobachtung. Der Amerikaner Stewart O'Nan etwa hat seinem aktuellen Thriller „Ocean State“ als Motto ein paar Songzeilen der von ihm verehrten Angel Olsen vorangestellt. Es stammt aus dem Schlusssong „Chasing the Sun“, einer sehr intensiv gesungenen Ode an die Freuden des Nichtstuns.