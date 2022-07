US-Aktien sind nicht mehr teuer

Die Unternehmensgewinne steigen, die Haushalte haben ihre Schulden reduziert. Die Experten von JPMorgan Asset Management sind für das zweite Halbjahr eher positiv gestimmt.

Aktionäre von US-Unternehmen mussten sich am Montag gedulden. Wegen des Unabhängigkeitstages am 4. Juli hatten die Börsen an der Wall Street geschlossen. Die schöne Story, dass man mit US-Aktien eigentlich nichts falsch machen hat, hat heuer ein paar Risse erhalten, nachdem auch der S&P 500 in einen Bärenmarkt (minus 20 Prozent) gerasselt ist.

Nach der Finanzkrise 2008/09 hatten die US-Börsen ihren Anteil am Weltaktienmarkt stark ausgebaut, auch dank ihrer großen Technologiekonzerne. Doch schon bald bereiteten die hohen Bewertungen den Anlegern Kopfzerbrechen. US-Aktien waren, gemessen an Kennzahlen wie dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), sehr teuer.

Das hat sich geändert: Da die Kurse seit Jahresbeginn deutlich gefallen, die Unternehmensgewinne aber gestiegen sind, ist das KGV auf seinen langjährigen Durchschnitt von etwa 16 gefallen, führte Sven Anders, Analyst bei JPMorgan Asset Management, auf einer Web-Konferenz am Montag aus. Vor einem Jahr lag der Wert noch bei 21.