Kyrgios im Wimbledon-Viertelfinale: Chilene Garin wartet

Der 27-jährige australische Tennisprofi Nick Kyrgios bezwingt den Amerikaner Brandon Nakashima 4:6,6:4,7:6 (2),3:6,6:2 und zeigte sich dabei von seiner ruhigeren Seite.

Der umstrittene australische Tennisprofi Nick Kyrgios ist in Wimbledon ins Viertelfinale einzogen. Der 27-Jährige bezwang am Montag den Amerikaner Brandon Nakashima 4:6,6:4,7:6 (2),3:6,6:2 und zeigte sich dabei von seiner ruhigeren Seite. Kyrgios trifft nun auf den Chilenen Cristian Garin, der sich in einem Krimi in 4:34 Stunden gegen den Australier Alex de Minaur 2:6,5:7,7:6(3),6:4,7:6(10:6) durchsetzte. Für Garin ist es das erste Grand-Slam-Viertelfinale seiner Karriere.

Ebenfalls im Viertelfinale steht der Amerikaner Taylor Fritz, der den australischen Qualifikanten Jason Kubler in drei Sätzen 6:3,6:1,6:4 schlug. Bei den Frauen schaffte Jelena Rybakina den Sprung ins Feld der besten acht Spielerinnen. Die Kasachin eliminierte die Kroatin Petra Martic mit 7:5,6:3.

Kyrgios klagte am Centre Court zeitweise über Schulterprobleme und erlaubte sich nach genialen Momenten auch Schwächephasen. Sein gewonnenes Drittrunden-Duell mit Stefanos Tsitsipas hatte für Aufsehen gesorgt, weil beide Spieler für Vergehen verwarnt worden waren und sich hinterher gegenseitig Vorwürfe machten. Für wüste Beschimpfungen der Unparteiischen steht Kyrgios in der Kritik. Gegen den 20-jährigen Nakashima zeigte er sich aber von der besten Seite und lieferte keine gröberen emotionale Ausbrüche ab. Kyrgios steht somit nach acht Jahren wieder im Viertelfinale von Wimbledon.

Garin schaffte Aufstieg

Garin schaffte nach einem fulminanten Comeback den Aufstieg. Nach zwei verlorenen Sätzen und 0:3 zurück gelang dem 26-jährigen Chilenen noch das Comeback, wobei er auch zwei Matchbälle von De Minaur abwehrte. Die beiden Südamerikaner lieferten sich zur Freude der Zuschauer einen packenden Schlagabtausch. "Ich habe alles gegeben was ich drauf hatte", sagte ein erschöpfter Garin nach der Partie.

Fritz hat in Wimbledon bisher noch keinen Satz abgegeben und bekommt es nun mit Mitfavorit Rafael Nadal aus Spanien oder Botic van de Zandschulp aus den Niederlanden zu tun. Für den 24-Jährigen aus Kalifornien ist es sein erstes Grand-Slam-Viertelfinale überhaupt.

