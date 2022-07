Wie der ideale Mitarbeitende zu sein hat

Während in Österreich verstärkt nach aktiven, kundenorientierten Mitarbeitenden gesucht werde, sei der Bedarf an teamfähigen Menschen mit Problemlösungskompetenzen global gesehen am größten.

Wenn es darum geht, neue Mitarbeitende zu finden, variieren die Ansprüche der Arbeitgebenden stark. Neben fachlichen Kompetenzen rücken auch die sozialen Stärken deutlicher in den Fokus der HR-Manager. Gemäß einer aktuellen Universum-Studie sei der ideale Mitarbeitende aktiv, kundenorientiert und kommunikativ. Im Unterschied zum restlichen deutschsprachigen Raum werde der persönliche und fachliche Antrieb hierzulande höher bewertet.

Besonderen Wert würden die Arbeitgeber auf die Bereitschaft der Bewerbenden legen, um sich aktiv im Arbeitsumfeld zu integrieren. Über ein Drittel der Arbeitgeber wertet die Kundenorientierung am höchsten, knapp dahinter folgt die Fähigkeit zur eloquenten und klaren Kommunikation. Wer keine Intention zeigt, um sich im Team zu integrieren, wird für Dreiviertel der Manager auch keine Zukunft im Unternehmen haben.

An letzter Stelle der Prioritäten reiht sich für ein Viertel der Arbeitgeber die emotionale Intelligenz ein: die Bereitschaft, zu netzwerken, sich empathisch zu zeigen und einen gemeinsamen Konsens finden zu wollen. „Während anderswo mit harten Bandagen gekämpft wird, einigt man sich hierzulande lieber im Konsens. Das wirkt sich auch auf die gesuchten Qualifikationen von Fachkräften aus: Wer über geringe emotionale Intelligenz verfügt, wird sich am österreichischen Arbeitsmarkt schwertun“, sagt Nikolai Dürhammer, Geschäftsführer von StepStone Österreich.

Die Sache selbst in die Hand nehmen

Es sei auffallend, dass die heimischen Arbeitgeber im Unterschied zum restlichen deutschsprachigen Raum stärker auf die persönliche Motivation achten würden. Mitarbeitende, die Projekte eigenständig in die Hand nehmen und sich gerne Herausforderungen widmen, wären in Österreich stärker nachgefragt als beispielsweise in der Schweiz. Jeder zehnte heimische Arbeitgeber sei darauf bedacht, kommunikationsstarke Mitarbeitende zu finden, die auch im Selbstmanagement geübt sind.

„Die viel zitierte Beamtenmentalität ist mittlerweile ein Relikt aus der Vergangenheit. Wer international mitspielen und Kunden für sich gewinnen möchte, muss aktiv und entschlossen an Probleme herangehen, statt sie unter den Tisch zu kehren. Das wird auch von Arbeitskräften verlangt“, sagt Dürhammer.