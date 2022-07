Live um 14 Uhr: Gewessler nimmt zu Gasversorgung Stellung

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch informieren heute über die weitre Vorgehensweise in puncto Notfallplan.

Rund ein Viertel des heimischen Energieverbrauchs entfällt auf Strom; dieser wiederum zu drei Vierteln aus erneuerbaren Energieträgern. Doch gerade im Winter gibt es weniger Wasserkraft und Sonnenstrom. Fehlt es an Erneuerbaren, so werden im Winter Gaskraftwerke hochgefahren. Doch was, wenn das Gas fehlt? Hier verweisen Experten auf die heimischen Gasspeicher. Allerdings: Diese könnten bald zur Neige gehen, sollte Russlands Präsident Wladimir Putin den Gashahn tatsächlich zudrehen. Was also tun?

Diesen Fragen, respektive Unsicherheiten, will Umwelt- und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler heute entgegentreten. Gemeinsam mit E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch hat sie für 14 Uhr zu einer Pressekonferenz geladen, um das Ergebnis entsprechender Beratungen zu verkünden, die am Vormittag stattfinden. Urbantschitsch ortete zuletzt keinen Anlass für die Ausrufung der zweiten von drei Alarmstufen des vorliegenden Gas-Notfallplans. Ob er sich durchsetzen wird, ist offen.

Fest steht: Die Regierung will die Speicher bis zum Beginn der Heizsaison auf 80 Prozent füllen. Dazu müssten noch mehr als 32.000 GWh Gas eingespeichert werden.

Der Livestream zu der Pressekonferenz beginnt um 14 Uhr. Die „Presse“ wird live berichten. Gerhard Hofer, Wirtschaftsressortleiter der „Presse" hat sich schon vorab die Gaslage angesehen. Und drei Szenarien für den Gasnotfall skizziert.

(Red./APA)