Eurokurs auf 20-Jahres-Tief gegenüber Dollar

Analysten verweisen auf wachsende Rezessionsgefahr für Euroraum.

Der Kurs des Euro zum Dollar ist auf den niedrigsten Stand seit 20 Jahren gefallen. In London stand der Euro bei 1,03060 Dollar. Damit rückt die Parität von Euro und Dollar näher - es wäre das erste Mal seit Einführung des Euro 1999.

Analysten erklärten die Entwicklung mit der wachsenden Gefahr einer Rezession in der Eurozone. Hier steige das Risiko, dass das Wachstum zum Ende des zweiten Quartals abnehme und in den kommenden Monaten schrumpfen werde, erklärte Fiona Cincotta von City Index. In den USA steige der Dollarkurs auf Basis der Annahme, dass die US-Notenbankdie Leitzinsen weiter "aggressiv" anheben wird, um die Inflation zu bändigen.

(APA/AFP)