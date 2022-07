EM-Auftakt im Old Trafford: Die Adelung auf strahlender Fußballbühne

Drucken

Hauptbild • Old Trafford, das „Theatre of Dreams“: Wo sonst Englands Rekordmeister Manchester United spielt, gastiert heute die EM. • Action Images via Reuters

Old Trafford steht für Kult und Geschichte, in diesem ehrwürdigen Stadion eröffnen heute England und Österreich die EM der Frauen. Das Mutterland des Fußballs denkt groß, das ist in Manchester an vielen Ecken zu spüren.

Wer Manchester besucht, kann am Old Trafford kaum vorbei. Nun wartet die Millionenstadt im Nordwesten Englands nicht mit Sehenswürdigkeiten sonder Zahl auf, vielmehr hängt auch in diesen vergleichsweise kühlen Sommertagen der Charme vergangener Industrie-Hochzeiten in den Straßen. Dafür gibt es weltweit nur wenige Fußballstadien mit solch einer Tradition. Dass die Fußballerinnen also ihre EM-Endrunde heute hier eröffnen, kommt fast einer Adelung gleich. Das Losglück beschert Österreich den ehrenvollen Auftritt vor 73.200 Fans gegen Gastgeber England (21 Uhr, live ORF1).

Bereits 1910 wurde das nach den Plänen des schottischen Architekten Archibald Leitch erbaute Stadion als Heimstätte für Manchester United eröffnet, nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg von Grund auf neu konstruiert und mehrmals renoviert. 2022 zieren nun neben den Statuen der Trainerlegenden Matt Busby und Alex Ferguson, die dank ihrer Erfolge bei United-Fans Heldenstatus genießen, EM-Banner die Fassaden – und werden um die Welt gehen.

Denn auch am Tag vor dem Match posieren Touristen vor dem „Theatre of Dreams“, wie Klublegende Bobby Charlton das Stadion getauft hat, für Erinnerungsfotos. Bei der Gruppe aus Malaysia zeigen die Daumen der Posierenden nach unten, sie sympathisieren mit Arsenal erklären sie lachend. Dass hier bald die Fußballerinnen auftreten, haben sie erst den Ankündigungen entnommen, dass sie es vor ausverkauften Rängen tun werden beeindruckt sie.