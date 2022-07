Wo die Fußball-EM mitverfolgt werden kann

Drucken

Am Mittwoch findet das erste Spiel der Fußball-EM der Frauen statt.

Gemeinsam fernsehen und Fußball sind ein eingespieltes Team. Gelegenheiten dafür gibt es bei den Matches des österreichischen Frauen-Nationalteams in Pubs, Bars, auf Sand.

Am Mittwoch ist um 21 Uhr Anpfiff im Stadion Old Trafford in Manchester zur Fußball-EM 2022 der Frauen. Wer sich die Reise nach England spart, kann in Wien bei etlichen Public Viewings das Eröffnungsspiel von Österreichs Nationalteam gegen den Gastgeber England mitverfolgen.

Eine Art kollektiven Mitverfolgens der Ereignisse rund um einen Ball im Kreise unbekannter Gleichgesinnter, die jener im Stadion wohl am nächsten kommt. Ein Überblick: