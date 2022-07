ÖFB-Frauen eröffnen EM-Endrunde gegen zwei Übermächte

Gleich im ersten Spiel erwartet Österreich eine Rekordkulisse und mit Gastgeber England ein Titelfavorit. Zutaten für eine Sensation: Kompakte Defensive und Kaltschnäuzigkeit.

Manchester. Ein Erlebnis der besonderen Sorte erwartet Österreichs Fußballerinnen, wenn sie heute (21 Uhr, live ORF1) im Old Trafford die EM-Bühne betreten. 73.200 Fans werden zum Eröffnungsspiel gegen Gastgeber England erwartet, eine Kulisse wie sie die ÖFB-Frauen bisher noch nicht erlebt haben. Selbst beim EM-Halbfinale 2017 in den Niederlanden waren es rund 10.000 Menschen, die gewaltige Atmosphäre gilt es auszukosten – und sich davon beflügeln und nicht einschüchtern zu lassen.

Ähnlich klar wie die Verhältnisse auf den Rängen verteilt sein werden, sind es die Rollen auf dem Rasen. Die Engländerinnen, Nummer acht der Welt (Österreich findet sich auf Rang 21), gehen selbstbewusst in die Mission erster EM-Titel. Noch keine Partie haben sie verloren, seit Sarina Wiegman vor einem Jahr übernommen hat, und die Niederländerin weiß aus 2017, wie man das Heimteam zum Europameister formt.

Eigentlich hat sich Österreich seit dem EM-Höhenflug vor fünf Jahren dem offensiven, aktiven Spiel verschrieben, in diesen 90 Minuten aber wird die Defensive im Fokus stehen. Kapitänin Viktoria Schnaderbeck hat sich nach Knieproblemen rechtzeitig fit gemeldet und könnte mit Carina Wenninger dem englischen Angriffswirbel Routine entgegen stellen. Im Schnitt fünf Tore pro Partie erzielen die Lionesses, in der WM-Qualifikation im vergangenen November kassierte die Auswahl von Irene Fuhrmann nur eines.