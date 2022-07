Dominic Thiem hat nach 419 Tagen und sieben Auftaktniederlagen in Serie den heiß ersehnten ersten Sieg bei seinem Comeback gefeiert.

Der 28-jährige Niederösterreicher setzte sich am Dienstag beim ATP-Challenger in Salzburg in der ersten Runde gegen den Steirer Filip Misolic durch. Nach einer Spielzeit von über zwei Stunden gewann Thiem mit 6:4 7:5.

(APA)