Boris Johnson am Morgen des 6. Juli vor seinem Amtssitz in London.

Zwei seiner wichtigsten Minister verlassen Johnsons Kabinett - mit deutlicher Kritik an ihm. Das setzt den Premierminister in der neuesten Affäre weiter unter Druck. Ein Überblick über die Lage in der britischen Regierungskrise.

Der britische Premierminister Boris Johnson hat dem ehemaligen Finanzminister Rishi Sunak und dem ehemaligen Gesundheitsminister Sajid Javid mitgeteilt, dass er ihren Rücktritt bedauert. Johnson äußerte sich in Briefen an die beiden Männer, die von seinem Büro am Mittwoch veröffentlicht wurden.

Johnson steht seit Wochen unter Druck, der Rücktritt zweier wichtiger Minister setzt hinter die Zukunft Johnsons als Premierminister zwei große Fragezeichen.

Ein Überblick über die politische Lage in Großbritannien.

Warum sind die Minister zurückgetreten?

Begleitet von scharfer Kritik an dem Regierungschef legten am Dienstag zunächst Gesundheitsminister Sajid Javid und nur Minuten später auch Finanzminister Rishi Sunak ihre Ämter nieder. Beide nahmen dabei vor allem den Führungsstil des Regierungschefs ins Visier.

Der Premier habe trotz aller Kritik keinen Kurswandel eingeleitet, betonte Javid in seinem am Abend veröffentlichten Rücktrittsschreiben. "Mir ist klar, dass sich diese Situation unter Ihrer Führung nicht ändern wird." Sunak schrieb, sein Ansatz und Johnsons seien "zu unterschiedlich". Mehrere konservative Abgeordnete lobten die Politiker für ihre Haltung.

Für alle Mitglieder des Kabinetts gilt es derzeit offenbar, Farbe zu bekennen. Wer nicht an die Zukunft Johnsons als Premier mehr glaubt, ermöglicht mit einem rechtzeitigen Rückzug ein etwaiges Comeback unter einem neuen Premierminister oder einer neuen Premierministerin.

Warum bringen zwei Ministerrücktritte Premierminister Johnson in Bedrängnis?

Nach dem Rücktritt der zwei Minister sehen britische Zeitungen den konservativen Premierminister vor dem Aus. Der Regierungschef stehe nach knapp drei Jahren Amtszeit am Abgrund, titelten am Mittwoch mehrere Blätter. Johnsons Zukunft hänge an seidenem Faden, schrieb die Zeitung "Telegraph". Die konservative "Times" forderte den Premierminister auf, zum Wohle des Landes zurückzutreten - "Game over", das Spiel sei aus.

Auch andere Abgeordnete legten Regierungsämter nieder. Der 58-Jährige Regierungschef ist seit Juli 2019 im Amt und hat schon mehrere Skandale hinter sich.

Zwar versicherten umgehend zahlreiche andere Kabinettsmitglieder wie Vizepremier und Justizminister Dominic Raab oder Außenministerin Liz Truss dem Premier ihre Unterstützung. Zudem gilt Johnson als Stehaufmännchen, hat mehrere Skandale überlebt. Aber die Stimmung innerhalb seiner Konservativen Partei ist am Boden. Der Premier müsse zurücktreten, sagte ein Kabinettsmitglied dem Sender Sky News.

Was ist der Auslöser der jüngsten Regierungskrise?

Auslöser der neuen Regierungskrise war, dass Johnson den konservativen Abgeordneten Chris Pincher in ein wichtiges Fraktionsamt hievte, obwohl ihm Vorwürfe der sexuellen Belästigung bekannt waren. Vorige Woche trat Pincher zurück, weil er betrunken zwei Männer begrapschte. Die Tories sind nun in offenem Aufruhr.

Johnson hat sich am Dienstag entschuldigt und erklärt, er habe einen Fehler gemacht, weil er nicht erkannt habe, dass der ehemalige Fraktionsvorsitzende Chris Pincher für einen Job in der Regierung ungeeignet sei, nachdem Beschwerden über sexuelles Fehlverhalten gegen ihn erhoben worden waren. "Im Nachhinein betrachtet war es falsch, das zu tun. Ich entschuldige mich bei allen, die davon betroffen sind", sagte Johnson vor dem Rundfunk.

"Ich möchte nur klarstellen, dass es in dieser Regierung keinen Platz für jemanden gibt, der übergriffig (im Original: "predatory“, Anm.) ist oder seine Machtposition missbraucht."

In der Vergangenheit hatte Johnson hingegen abgestritten, von den Vorwürfen gewusst zu haben. Davon rückte er ab, nachdem der Druck immer größer wurde. Eine Taktik, die ihm schon bei den Partygate-Vorwüfen angekreidet wurde, als er seine Teilnahme bei Feiern in seinem Amtssitz in der Downing Street während strenger Covid-Regeln erst abstritt, dann kleinredete und sich schließlich entschuldigte.

Wie geht es jetzt weiter?

Am Mittwoch wird sich Johnson im Parlament Fragen der Abgeordneten stellen. Am Nachmittag muss sich Johnson dann planmäßig einem Liaison Committee stellen, einem Parlamentsausschuss. Die Befragung ist traditionell ein Höhepunkt des Parlamentsjahres. Dabei überbieten sich die Mitglieder oft mit unangenehmen Fragen; sie "grillen" den Premier. Es wird Johnsons erste Schlacht beim nächsten Kampf um sein Amt.

Welche Szenarien gibt es?

A) Boris Johnson tritt zurück

Das gilt vorerst als ausgeschlossen. Johnson hat sich durch derart viele Krisen geredet, dass ein Kurswechsel jetzt nicht realistisch erscheint. Die ersten Reaktionen Johnsons - Bedauern der Rücktritte - und das rasche Auffüllen der Regierung deuten nicht darauf hin, dass der Premierminister bereit sein dürfte, zurückzutreten.

B) Johnson macht weiter

Das ist die kurzfristig wahrscheinlichste Variante. Vor seinen Äußerungen im Parlament am Mittwoch deutet alles darauf hin, dass Johnson mit neuem Personal seine Regierung weiterführen will. Aus der Partei droht ihm vorerst zwar weiter Kritik, aber kein weiteres Misstrauensvotum, denn...

C) Die Partei spricht Johnson das Misstrauen aus

... eine solche Abstimmung gegen Johnson in den eigenen Reihen der konservativen Abgeordneten ist erst Anfang Juni gescheitert. Dabei half ihm nach Ansicht von Experten auch sein deutliches Eintreten für die Ukraine im Krieg gegen Russland. Damit hat die Fraktion ihr Pulver aber vorerst verschossen. Nach den Parteiregeln darf es nun ein Jahr lang nicht zu einer weiteren Misstrauensabstimmung kommen.

Allerdings schließen Beobachter nicht aus, dass sich die Partei neue Regeln geben könnte, um Johnson mittels erneutem Misstrauensvotum binnen eines Jahres loszuwerden.

