Größte Preisrutsch bei Palmöl seit März 2020

Spekulationen auf einen Angebotsüberschuss brocken Palmöl den größten Kursrutsch seit dem Börsencrash vom März 2020 ein. Auch der Kupferpreis fällt ungewöhnlich stark.

Das als Lebensmittel und Biokraftstoff verwendete Pflanzenfett verliert an der Börse Kuala Lumpur mehr als zehn Prozent auf 3735 Ringgit (821 Euro) je Tonne. Börsianer verweisen auf die allgegenwärtigen Rezessionsängste, während gleichzeitig die Lagerbestände in Malaysia im Juni auf ein Siebenmonatshoch gestiegen sind.

Die Furcht der Anleger vor einem Nachfragerückgang drückte auch den Preis für Kupfer weiter. Das Industriemetall verbilligt sich am Mittwoch um 2,7 Prozent und notiert mit 7462 Dollar (7.252 Euro) je Tonne so niedrig wie zuletzt vor gut eineinhalb Jahren. Damit summiert sich das Minus der vergangenen Wochen auf rund 23 Prozent. Zuletzt ging es vor elf Jahren so stark bergab. Auf die Stimmung drückten die Coronalockdowns in China und die Zinserhöhungen der großen Notenbanken, die eine Rezession auszulösen drohten, schreiben die Analysten der Bank Standard Chartered.

