Familienkonzern Greiner bekommt dritten Vorstand

Manfred Stanek soll Sparten des Kunststoff- und Schaumstoff-Hersteller Greiner strategisch weiterentwickeln.

Der oberösterreichische Kunststoff- und Schaumstoff-Hersteller Greiner schafft mit 1. Jänner 2023 einen dritten Vorstandsposten. Manfred Stanek, bisher Geschäftsführer der Verpackungssparte, wird Chief Operating Officer (COO) der Greiner AG. Damit besteht der Vorstand künftig aus dem Vorsitzenden Axel Kühner (CEO), Finanzvorstand Hannes Moser und Stanek, berichtete der Konzern in einer Presseaussendung am Mittwoch.

In der Schaumstoffgruppe Neveon wird Jürgen Kleinrath vom bisherigen interimistischen Co-Geschäftsführer - gemeinsam mit Kühner - zum alleinigen CEO. "Wir haben wichtige Weichen für die Zukunft von Greiner gestellt", sagte Kühner. Das Hauptaugenmerk der neu geschaffenen Vorstandsposition Staneks liege auf der strategischen Weiterentwicklung der Sparten Greiner Packaging, Neven und Greiner Bio-One. Stanek werde zudem die Performance der drei operativen Sparten überwachen sowie die IT und den strategischen Einkauf von Greiner verantworten.

Der 53-jährige Wiener ist seit 2016 Geschäftsführer der Greiner Packaging und war zuvor mehr als 25 Jahre in internationalen Führungspositionen (u.a. in den USA und Brasilien) mit Fokus auf Sales, Marketing und strategischer Geschäftsentwicklung tätig. Wer Stanek Anfang des kommenden Jahres in der Rolle der Spartenleitung der Greiner Packaging nachfolgen wird, stehe aktuell noch nicht fest.

Bereits mit 1. Juli 2022 übernahm der Kleinrath - zuvor Chief Commercial Officer - die alleinige Spartenleitung der Schaumstoffgruppe, die er seit Mitte März gemeinsam mit Kühner innehatte. Der 49-Jährige war seit 2019 Geschäftsführer des Schaumstoffunternehmens Eurofoam, das 2020 komplett von Greiner übernommen wurde. Er verfüge über langjährige Erfahrung in unterschiedlichen Industriesektoren, etwa als Managing Director beim Druckfarbenhersteller Sun Chemicals, hieß es.

Greiner mit Sitz in Kremsmünster (Bezirk Kirchdorf) produziert Schaumstoff und verarbeitet Kunststoff für die Verpackungs-, Möbel-, Sport- und Automobilindustrie, für die Medizintechnik und den Pharmabereich. Im Geschäftsjahr 2021 erwirtschaftete Greiner einen Umsatz von 2,27 Milliarden Euro und beschäftigte über 11.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 129 Standorten in 33 Ländern.

(APA)