Brasilien liefert den "Kokain-König" an Italien aus

Rocco Morabito wurde zu 30 Jahren Haft verurteilt und war im Mai 2021 in Brasilien verhaftet worden.

Rocco Morabito, ein flüchtiger Drogenboss mit Verbindungen zur mächtigen italienischen Mafia-Organisation 'Ndrangheta, ist am Mittwoch in Rom gelandet, nachdem er von Brasilien ausgeliefert wurde. Dies teilte das Innenministerium in Rom mit.

Morabito war im Mai 2021 in Brasilien verhaftet worden, nachdem er mehr als zwei Jahrzehnte in Uruguay auf der Flucht war. Nach Angaben der italienischen Justiz galt er als einer der gefährlichsten Clan-Chefs. Der 55-Jährige soll vor allem für den Drogenhandel zwischen Südamerika und Mailand verantwortlich gewesen sein. Der sogenannte "Kokain-König von Mailand" wurde in Italien unter anderem wegen Drogenhandels und Mafia-Zugehörigkeit zu 30 Jahren Haft verurteilt.

In den vergangenen Jahren hat sich Brasilien zu einem wichtigen Akteur im transatlantischen Drogenhandel entwickelt. Die brasilianischen Banden haben sich mit italienischen, niederländischen und Clans aus der Balkanregion verbunden, um große Mengen an Kokain nach Europa zu transportieren. Die 'Ndrangheta hat ihren Sitz in der südlichen Region Kalabrien, der Spitze des italienischen Stiefels, und ist nach der Cosa Nostra die mächtigste Mafiagruppe des Landes - und eine der größten Verbrecherbanden der Welt.

(APA)